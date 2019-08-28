В Украине начала работу Государственная налоговая служба
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Распоряжение правительства о начале работы Государственной налоговой службы Украины сегодня было опубликовано на Правительственном портале. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы, передает УНН.
Так, Кабмин передал Государственной налоговой службе функции по реализации государственной налоговой политики, государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса и законодательства по другим вопросам, контроль за соблюдением которого возложен на налоговую службу.
Принятие распоряжения, как отмечается, стало возможным после выполнения всех мероприятий по созданию службы: проведение государственной регистрации, утверждения структуры, штатного расписания аппарата и сметы, перевод с ГФС в ГНС 30% работников на уровне центрального аппарата и территориальных органов.
"Таким образом, осуществление мероприятий по созданию ГНС и обеспечения осуществления ГПС полномочий и выполнения функций, определенных Положением о Государственной налоговой службе Украины, утвержденным постановлением КМУ от 6 марта 2019 № 227, завершено", - сообщили в ГФС.
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Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров создал Государственную налоговую и Государственную таможенную службы, реорганизовав Государственную фискальную службу путем деления.
8 мая 2019 года распоряжением Кабмина Председателем Государственной налоговой службы назначен победителя конкурса Сергея Верланов.
17 мая новосозданная в Украине Государственная налоговая служба получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.