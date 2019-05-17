Державна податкова служба офіційно отримала держреєстрацію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Новостворена в Україні Державна податкова служба отримала реєстрацію як юридична особа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані ЄДР.
Згідно з інформацією, служба отримала код ЄДРПОУ 43005393, що знаходиться за адресою: Львівська площа, 8 у Києві, а її керівником є Сергій Верланов терміном на п’ять років.
За організаційно-правовою формою Державна податкова служба є органом державної влади.
Нагадаємо, 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів утворив Державну податкову і Державну митну служби, реорганізувавши Державну фіскальну службу шляхом поділу. 6 березня 2019 року Уряд затвердив положення про ДПС і ДМС, а 20 березня оголосив конкурс на керівників двох ДПС і ДМС. 8 травня 2019 року розпорядженням Кабміну № 286-р Головою Державної податкової служби призначено переможця конкурсу Сергія Верланова.
Як повідомляв УНН, Кабмін затвердив граничну чисельність працівників Державної податкової служби.
Раніше повідомлялось, Кабмін схвалив утворення комісії з реорганізації ДФС.