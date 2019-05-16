Кабмін затвердив граничну чисельність працівників Державної податкової служби

КИЇВ. 16 травня. УНН. З метою забезпечення здійснення заходів з утворення Державної податкової служби Урядом встановлено граничну чисельність працівників апарату Служби та її територіальних органів за рахунок зменшення граничної чисельності працівників ДФС та її територіальних органів. Про це повідомляє у з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.