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Кабмін затвердив граничну чисельність працівників Державної податкової служби

Кабмін затвердив граничну чисельність працівників Державної податкової служби

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. З метою забезпечення здійснення заходів з утворення Державної податкової служби Урядом встановлено граничну чисельність працівників апарату Служби та її територіальних органів за рахунок зменшення граничної чисельності працівників ДФС та її територіальних органів. Про це повідомляє у з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.

“У зв’язку з утворенням Державної податкової служби, призначенням її керівника та з метою встановлення чисельності працівників апарату і територіальних органів ДПС уряд Постановою від 15 травня 2019 року № 395 вніс зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів”, — йдеться у повідомленні.

Гранична чисельність працівників, яка залишається у ДФС, дасть змогу забезпечити функціонування підрозділів ДФС митного спрямування до прийняття відповідних рішень уряду та здійснення заходів щодо утворення Держмитслужби.

Пояснюється, що 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів утворив Державну податкову і Державну митну служби, реорганізувавши Державну фіскальну службу шляхом поділу. 6 березня 2019 року Уряд затвердив положення про ДПС і ДМС, а 20 березня оголосив конкурс на керівників двох ДПС і ДМС. 8 травня 2019 року розпорядженням Кабміну № 286-р Головою Державної податкової служби призначено переможця конкурсу Сергія Верланова.

Конкурс на зайняття вакантної посади Голови Державної митної служби призупинено Комісією з питань вищого корпусу державної служби відповідно до ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва. Тому до моменту призначення Голови Держмитслужби чисельність митного спрямування тимчасово залишиться в апараті ДФС та її територіальних органах, що дозволить забезпечити належне функціонування митного напряму діяльності ДФС.

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів від 5 квітня 2014 року № 85 гранична чисельність працівників апарату ДФС становить 2 126 осіб, територіальних органів ДФС — 39 052 осіб, які всі є державними службовцями (загальна чисельність працівників ДФС — 41 178 осіб).

Схвалені Кабміном зміни до Постанови № 85 встановлюють таку граничну чисельність:

Апарату ДФС — 508 чол., територіальних органів ДФС — 10 800 осіб;
Апарату ДПС — 1 618 чол.; територіальних органів ДПС — 28 252 осіб.

Як повідомляв УНН, уряд затвердив Верланова на посаді голови податкової служби.

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