Кабмин утвердил предельную численность работников Государственной налоговой службы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. С целью обеспечения осуществления мероприятий по созданию Государственной налоговой службы правительством установлена предельная численность работников аппарата Службы и ее территориальных органов за счет уменьшения предельной численности работников ГФС и ее территориальных органов. Об этом сообщает в со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
"В связи с образованием Государственной налоговой службы, назначением ее руководителя и с целью установления численности работников аппарата и территориальных органов ГНС правительство Постановлением от 15 мая 2019 № 395 внесло изменения в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 5 апреля 2014 года № 85 "Некоторые вопросы утверждения предельной численности органов центральных органов исполнительной власти, других государственных органов", - говорится в сообщении.
Предельная численность работников, которая остается в ГФС, позволит обеспечить функционирование подразделений ГФС таможенного направления до принятия соответствующих решений правительства и осуществление мероприятий по созданию Гостаможслужбы.
Объясняется, что 18 декабря 2018 года Кабинет министров создал Государственную налоговую и Государственную таможенную службы, реорганизовав Государственную фискальную службу путем деления. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС, а 20 марта объявило конкурс на руководителей двух ГНС и ГТС. 8 мая 2019 года распоряжением Кабмина № 286-р Председателем Государственной налоговой службы назначено победителя конкурса Сергея Верланова.
Конкурс на занятие вакантной должности главы Государственной таможенной службы приостановлено Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы в соответствии с постановлением Окружного административного суда города Киева. Поэтому к моменту назначения главы Гостаможслужбы численность таможенного направления временно останется в аппарате ГФС и ее территориальных органах, позволит обеспечить надлежащее функционирование таможенного направления деятельности ГФС.
В соответствии с Постановлением Кабинета министров от 5 апреля 2014 года № 85 предельная численность работников аппарата ГФС составляет 2126 человек, территориальных органов ГФС - 39052 человек, все они являются государственными служащими (общая численность работников ГФС - 41178 человек).
Одобренные Кабмином изменения в Постановление № 85 устанавливают такую предельную численность:
Аппарата ГФС - 508 чел., территориальных органов ГФС - 10800 человек;
Аппарата ГНС - 1618 чел.; территориальных органов ГНС - 28252 человек.
Как сообщал УНН, правительство утвердило Верланова на посту главы налоговой службы.