Уряд затвердив Верланова на посаді голови податкової служби
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Уряд затвердив кандидатуру Сергія Верланова на посаді голови Державної податкової служби. Відповідне рішення було прийняте на засіданні Кабінету міністрів, передає кореспондент УНН.
При цьому прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що також призначення очікує і обраний голова Державної митної служби, але цей процес блокується судами.
Як повідомляв УНН, комісія вищого корпусу державної служби після заключного етапу конкурсного відбору рекомендувала Кабінету Міністрів України призначити Сергія Верланова Головою Державної податкової служби.
Нагадаємо, у потенційного голови податкової служби задекларовано шість квартир та чотири авто.