Правительство утвердило Верланова на посту главы налоговой службы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Правительство утвердило кандидатуру Сергея Верланов в должности председателя Государственной налоговой службы. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров, передает корреспондент УНН.
При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что также назначение ожидает и избран председатель Государственной таможенной службы, но этот процесс блокируется судами.
Как сообщал УНН, комиссия высшего корпуса государственной службы после заключительного этапа конкурсного отбора рекомендовала Кабинету Министров Украины назначить Сергея Верланов Председателем Государственной налоговой службы.
Напомним, у потенциального главы налоговой службы задекларировано шесть квартир и четыре авто.