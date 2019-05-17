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6 марта, 19:19 • 137738 просмотра

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Государственная налоговая служба официально получила госрегистрацию

Государственная налоговая служба официально получила госрегистрацию

Киев  •  УНН

 • 16703 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Новосозданная Государственная налоговая служба получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ЕГР.

Согласно информации, служба получила код ЕГРПОУ 43005393, находящегося по адресу: Львовская площадь, 8 в Киеве, а ее руководителем является Сергей Верланов сроком на пять лет.

По организационно-правовой форме Государственная налоговая служба является органом государственной власти.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров создал Государственную налоговую и Государственную таможенную службы, реорганизовав Государственную фискальную службу путем деления. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС, а 20 марта объявил конкурс на руководителей двух ГНС и ГТС. 8 мая 2019 года распоряжением Кабмина № 286-р Председателем Государственной налоговой службы назначен победителя конкурса Сергея Верланов.

Как сообщал УНН, Кабмин утвердил предельную численность работников Государственной налоговой службы.

Ранее сообщалось, Кабмин одобрил создании комиссии по реорганизации ГФС .

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