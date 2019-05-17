Государственная налоговая служба официально получила госрегистрацию

Согласно информации, служба получила код ЕГРПОУ 43005393, находящегося по адресу: Львовская площадь, 8 в Киеве, а ее руководителем является Сергей Верланов сроком на пять лет.

По организационно-правовой форме Государственная налоговая служба является органом государственной власти.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров создал Государственную налоговую и Государственную таможенную службы, реорганизовав Государственную фискальную службу путем деления. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС, а 20 марта объявил конкурс на руководителей двух ГНС и ГТС. 8 мая 2019 года распоряжением Кабмина № 286-р Председателем Государственной налоговой службы назначен победителя конкурса Сергея Верланов.



Как сообщал УНН, Кабмин утвердил предельную численность работников Государственной налоговой службы.



Ранее сообщалось, Кабмин одобрил создании комиссии по реорганизации ГФС .



