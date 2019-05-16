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Кабмін схвалив утворення комісії з реорганізації ДФС

Кабмін схвалив утворення комісії з реорганізації ДФС

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив рішення утворити комісію з реорганізації Державної фіскальної служби та обрав голову комісії з реорганізації. Про це повідомляє УНН з посланняим на прес-службу Міністерства фінансів України.

“Кабінет міністрів схвалив: утворити комісію з реорганізації Державної фіскальної служби. Затвердити головою комісії з реорганізації Власова О. С. — в. о. Голови ДФС України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначено, що згідно з ухваленим рішенням, голові зазначеної комісії доручено затвердити її персональний склад, здійснити заходи, пов’язані із реорганізацією ДФС та в тримісячний строк поінформувати уряд про результати проведеної роботи.

Створення комісії дозволить здійснити заходи, необхідні для завершення комплексної реформи Державної фіскальної служби України.

Відповідно до Порядку здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, встановлено, що припинення органу виконавчої влади здійснюється, зокрема шляхом реорганізації. Водночас у разі припинення органу виконавчої влади Кабінет Міністрів України утворює відповідну комісію, затверджує її голову та визначає строк проведення реорганізації або ліквідації.

Нагадаємо, у січні Гройсман підписав постанову про реорганізацію ДФС.

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