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Кабмин одобрил создание комиссии по реорганизации ГФС

Кабмин одобрил создание комиссии по реорганизации ГФС

Киев  •  УНН

 • 16646 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Кабинет министров Украины принял решение образовать комиссию по реорганизации Государственной фискальной службы и избрал председателя комиссии по реорганизации. Об этом сообщает УНН со посланняим на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"Кабинет министров одобрил: образовать комиссию по реорганизации Государственной фискальной службы. Утвердить председателем комиссии по реорганизации Власова А. С. - и. о. Председателя ГФС Украины", - говорится в сообщении.

Отмечено, что согласно принятому решению, главе указанной комиссии поручено утвердить ее персональный состав, осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией ГФС и в трехмесячный срок проинформировать правительство о результатах проведенной работы.

Создание комиссии позволит осуществить мероприятия, необходимые для завершения комплексной реформы Государственной фискальной службы Украины.

В соответствии с Порядком осуществления мероприятий, связанных с созданием, реорганизацией или ликвидацией министерств, других центральных органов исполнительной власти, установлено, что прекращение органа исполнительной власти осуществляется, в частности путем реорганизации. В то же время в случае прекращения органа исполнительной власти Кабинет министров Украины образует соответствующую комиссию, утверждает ее голову и определяет срок проведения реорганизации или ликвидации.

Напомним, в январе Гройсман подписал постановление о реорганизации ГФС.

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