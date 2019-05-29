У Державній податковій службі розповіли про долю податкової міліції

"До законодавчого врегулювання питання податкова міліція залишатиметься у складі податкової служби. Але у подальшому вона повинна бути відокремлена від ДПС, адже податкова служба має бути спрямована на сервісне обслуговування платників та надання їм всебічної допомоги у виконанні зобов’язань зі сплати податків та зборів", - зазначив Верланов.

За його словами, процес створення нової податкової служби йде активно та динамічно.

"Вже призначено очільника ДПС, новостворена Державна податкова служба отримала реєстрацію як юридична особа, затверджено граничну чисельність працівників апарату та територіальних органів податкової й митної служб. Водночас, було поінформовано про те, що створення митного відомства призупинено", - повідомили у ДФС.

Вказано, що наступними кроками стануть призначення працівників до новоутвореного органу (не менше 30 відсотків) та прийняття розпорядження Кабінетом міністрів про початок роботи нової служби.

"Надалі весь функціонал у податковому напрямі перейде до ДПС, Державна фіскальна служба України забезпечуватиме функціонування у митному напрямі до здійснення заходів щодо утворення Держмитслужби", - повідомили у фіскальній службі.

У ДФС додали, що вже працює комісія з реорганізації Державної фіскальної служби України, яка повинна у тримісячний термін забезпечити здійснення заходів, пов’язаних із реорганізацією.

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Як повідомляв УНН, 17 травня Новостворена в Україні Державна податкова служба отримала реєстрацію як юридична особа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій.

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів утворив Державну податкову і Державну митну служби, реорганізувавши Державну фіскальну службу шляхом поділу. 6 березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС, а 20 березня оголосив конкурс на керівників двох ДПС і ДМС. 8 травня 2019 року розпорядженням Кабміну № 286-р Головою Державної податкової служби призначено переможця конкурсу Сергія Верланова.

Також нагадаємо, ще у 2014 році у ВР було зареєстровано проект постанови щодо "вдосконалення діяльності міліції", а саме – рекомендація Кабміну ліквідувати податкову міліцію.

У 2017 році планувалося, що після ліквідації податкової міліції, справи, які вона не встигла завершити, передадуть у національну поліцію.

Пізніше перший заступник голови ДФС Сергій Білан заявив, що податкова міліція продовжує працювати у правовому полі.