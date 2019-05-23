Стало відомо, скільки заробляють співробітники податкової міліції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У податковій міліції, яка є органом Державної фіскальної служби, середній рівень грошового забезпечення працівника центрального апарату ДФС становить 21 500 грн. Про це повідомили у ДФС України у відповідь на інформаційний запит УНН.
Зазначається, що станом на 16 травня 2019 року у податковій міліції працює близько 4 тис. працівників.
За даними ДФС, середній рівень грошового забезпечення працівника податкової міліції центрального апарату ДФС становить 21 500 грн, а територіальних органів ДФС – 13480 грн.
Нагадаємо, ще у 2014 році у Верховній Раді України було зареєстровано проект постанови щодо "вдосконалення діяльності міліції", а саме – рекомендація Кабінету міністрів ліквідувати податкову міліцію.
У 2017 році планувалося, що після ліквідації податкової міліції, справи, які вона не встигла завершити, передадуть у національну поліцію.
Пізніше перший заступник голови ДФС Сергій Білан заявив, що податкова міліція продовжує працювати у правовому полі.
Як повідомляв УНН, протягом трьох місяців цього року працівники податкової міліції вилучили з незаконного обігу спирту на 146,5 млн грн та алкогольних напоїв на 46,5 млн грн.