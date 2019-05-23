Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники налоговой милиции
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В налоговой милиции, которая является органом Государственной фискальной службы, средний уровень денежного обеспечения работника центрального аппарата ГФС составляет 21 500 грн. Об этом сообщили в ГФС Украины в ответ на информационный запрос УНН.
Отмечается, что, по состоянию на 16 мая 2019 года, в налоговой милиции работает около 4 тыс. человек.
По данным ГФС, средний уровень денежного обеспечения работника налоговой милиции центрального аппарата ГФС составляет 21 500 грн, а территориальных органов ГФС - 13480 грн.
Напомним, еще в 2014 году в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления о "совершенствовании деятельности милиции", а именно - рекомендация Кабинета министров ликвидировать налоговую милицию.
В 2017 году планировалось, что после ликвидации налоговой милиции, дела, которые она не успела завершить, передадут в национальную полицию.
Позже первый заместитель председателя ГФС Сергей Билан заявил, что налоговая милиция продолжает работать в правовом поле.
Как сообщал УНН, в течение трех месяцев этого года сотрудники налоговой милиции изьяли из незаконного оборота спирта на 146,5 млн грн и алкогольных напитков на 46,5 млн грн.