Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники налоговой милиции

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КИЕВ. 23 мая. УНН. В налоговой милиции, которая является органом Государственной фискальной службы, средний уровень денежного обеспечения работника центрального аппарата ГФС составляет 21 500 грн. Об этом сообщили в ГФС Украины в ответ на информационный запрос УНН.

Отмечается, что, по состоянию на 16 мая 2019 года, в налоговой милиции работает около 4 тыс. человек.

По данным ГФС, средний уровень денежного обеспечения работника налоговой милиции центрального аппарата ГФС составляет 21 500 грн, а территориальных органов ГФС - 13480 грн.

Напомним, еще в 2014 году в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления о "совершенствовании деятельности милиции", а именно - рекомендация Кабинета министров ликвидировать налоговую милицию.

В 2017 году планировалось, что после ликвидации налоговой милиции, дела, которые она не успела завершить, передадут в национальную полицию.

Позже первый заместитель председателя ГФС Сергей Билан заявил, что налоговая милиция продолжает работать в правовом поле.

Как сообщал УНН, в течение трех месяцев этого года сотрудники налоговой милиции изьяли из незаконного оборота спирта на 146,5 млн грн и алкогольных напитков на 46,5 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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