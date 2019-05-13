ДФС відзвітувала про нелегальний спирт і алкоголь

КИЇВ. 14 травня. УНН. Протягом трьох місяців цього року працівники податкової міліції вилучили з незаконного обігу спирту на 146,5 млн грн та алкогольних напоїв на 46,5 млн грн. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України.