ДФС відзвітувала про нелегальний спирт і алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Протягом трьох місяців цього року працівники податкової міліції вилучили з незаконного обігу спирту на 146,5 млн грн та алкогольних напоїв на 46,5 млн грн. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України.
"Протягом січня – березня 2019 року під час проведення заходів у рамках операції "Акциз – 2019" працівниками податкової міліції ДФС з незаконного обігу вилучено 54,5 тис. декалітрів спирту на суму 146,5 млн гривень та 20,7 тис. декалітрів алкогольних напоїв на суму 46,5 млн гривень", - розповіли податківці.
Крім того, за даними ДФС, протягом трьох місяців цього року припинено діяльність 39 незаконних виробництв алкогольних напоїв.
У ДФС нагадали, що протягом 2018 року податківці вилучили з незаконного обігу 167,5 тис. декалітрів спирту на суму 403,6 млн гривень та 607,8 тис. декалітрів алкогольних напоїв на суму 225,9 млн гривень.
"Припинено діяльність 104 незаконних виробництв алкогольних напоїв", - розповіли податківці.
Як писав УНН, через контрабанду алкоголю і тютюну Україна щороку втрачає мінімум 10 млрд грн. Такі дані озвучив депутат Сергій Каплін.
Крім того політик прокоментував інформацію окремих ЗМІ про контрабанду українського алкоголю до Великої Британії, за схемою організації якої (відповідно до інформації “Капіталу”) може стояти іноземець Ніл Сміт.
“Моя позиція така — якщо є сигнал у ЗМІ — попередження, навіть, припущення — це повинні перевіряти правоохоронні органи. І можете вважати мою реакцію на ці факти моїм депутатським зверненням до СБУ, в першу чергу. Це їх сфера, вони мають цим займатися”, — резюмував політик.
У світлі наявності контрабандних схем та значних втрат бюджету, депутати ВР хочуть повернутися до питання криміналізації контрабанди алкоголю і тютюну.