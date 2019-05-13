ГФС отчиталась о нелегальном спирте и алкоголе

КИЕВ. 14 мая. УНН. В течение трех месяцев этого года сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота спирта на 146,5 млн грн и алкогольных напитков на 46,5 млн грн. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.