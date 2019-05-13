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ГФС отчиталась о нелегальном спирте и алкоголе

ГФС отчиталась о нелегальном спирте и алкоголе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. В течение трех месяцев этого года сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота спирта на 146,5 млн грн и алкогольных напитков на 46,5 млн грн. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

"В январе - марте 2019 года во время проведения мероприятий в рамках операции "Акциз - 2019" сотрудниками налоговой милиции ГФС из незаконного оборота изъято 54,5 тыс. декалитров спирта на сумму 146,5 млн гривен и 20,7 тыс. декалитров алкогольных напитков на сумму 46,5 млн гривен", - рассказали налоговики.

Кроме того, по данным ГФС, в течение трех месяцев этого года прекращена деятельность 39 незаконных производств алкогольных напитков.

В ГФС напомнили, что в течение 2018 года налоговики изъяли из незаконного оборота 167,5 тыс. декалитров спирта на сумму 403,6 млн гривен и 607,8 тыс. декалитров алкогольных напитков на сумму 225,9 млн гривен.

"Прекращена деятельность 104 незаконных производств алкогольных напитков", - рассказали налоговики.

Как писал УНН, из-за контрабанды алкоголя и табака Украина ежегодно теряет минимум 10 млрд грн. Такие данные озвучил депутат Сергей Каплин.

Кроме того политик прокомментировал информацию отдельных СМИ о контрабанде украинского алкоголя в Великобританию, за схемой организации которой (согласно информации "Капитала") может стоять иностранец Нил Смит.

"Моя позиция такова - если есть сигнал в СМИ - предупреждение даже предположение - это должны проверять правоохранительные органы. И можете считать мою реакцию на эти факты моим депутатским обращением в СБУ, в первую очередь. Это их сфера, они должны этим заниматься", - резюмировал политик.

В свете наличия контрабандных схем и значительных потерь бюджета, депутаты ВР хотят вернуться к вопросу криминализации контрабанды алкоголя и табака.

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