Кабмин продлил полномочия налоговой милиции до создания Бюро финрасследований
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Кабинет министров Украины временно восстановил полномочия налоговой милиции в Государственной фискальной службе. Об этом говорится в постановлении КМУ №846 от 25 сентября, сообщает УНН.
“Правительством принято решение о разделении сервисной и правоохранительной функций Государственной налоговой службы”, — говорится в сопроводительном тексте.
Отмечается, что налоговая милиция в ГФС будет осуществлять свои функции временно — до образования нового органа по расследованию финансовых преступлений — Бюро финансовых расследований.
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“Подразделения налоговой милиции в составе Государственной фискальной службы продолжают осуществлять полномочия и выполнять функции по реализации государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса, осуществляя оперативно-розыскной, уголовное процессуальное и охранную функции к завершение осуществления мероприятий по созданию центрального органа исполнительной власти, на который возлагается обязанность обеспечения предотвращения, выявления, приостановлены ния, расследования и раскрытия уголовных преступлений, объектом которых являются финансовые интересы государства и/или местного самоуправления, отнесенные к его подследственности в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины ”, - говорится в постановлении.
Налоговая милиция была создана в 1996 года. С тех пор ее неоднократно реорганизовывали и заявляли о необходимости ликвидации.
Сейчас планируется создать Бюро финансовых расследований, которое придет на смену налоговой милиции и подразделениям, занимавшимся расследованием финансовых преступлений и принадлежавших к структурам органов МВД и СБУ.
Как сообщал УНН, в проекте бюджета-2020 заложено более миллиарда гривен на еще не создано Бюро финрасследований.