Іран готовий передати Україні "чорні скриньки" зі збитого літака - Пристайко

"Вчора я говорив з іранським міністром закордонних справ, який запевнив, що наразі, так як відповідальність з розслідування в першу чергу лежить на владі Ірану, пропонується наступний алгоритм дій: спільна команда з розслідування, іранська, канадська, і ми теж приєднуємось, отримають доступ до "чорних скриньок" на місці. Після цього, окремо "чорні скриньки" готова іранська сторона передати Україні", - сказав міністр.

З його слів, це відповідає міжнародним нормам, хоча Україна все одно хоче отримати їх одразу, щоб забезпечити незалежність і об’єктивність розслідування.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.