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Іран готовий передати Україні "чорні скриньки" зі збитого літака - Пристайко

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Іранська сторона готова передати Україні бортові самописці з літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, але після того, як вони будуть досліджені на місці. Про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час години запитань до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.

Іран готовий передати Україні "чорні скриньки" зі збитого літака - Пристайко

"Вчора я говорив з іранським міністром закордонних справ, який запевнив, що наразі, так як відповідальність з розслідування в першу чергу лежить на владі Ірану, пропонується наступний алгоритм дій: спільна команда з розслідування, іранська, канадська, і ми теж приєднуємось, отримають доступ до "чорних скриньок" на місці. Після цього, окремо "чорні скриньки" готова іранська сторона передати Україні", - сказав міністр.

З його слів, це відповідає міжнародним нормам, хоча Україна все одно хоче отримати їх одразу, щоб забезпечити незалежність і об’єктивність розслідування.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою

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