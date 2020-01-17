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Иран готов передать Украине "черные ящики" со сбитого самолета - Пристайко

Киев • УНН

 • 11828 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Иранская сторона готова передать Украине бортовые самописцы с самолета МАУ, что потерпел авиакатастрофу близ Тегерана, но после того, как они будут исследованы на месте. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.

Иран готов передать Украине "черные ящики" со сбитого самолета - Пристайко

"Вчера я говорил с иранским министром иностранных дел, который заверил, что сейчас, так как ответственность по расследованию в первую очередь лежит на власти Ирана, предлагается следующий алгоритм действий: совместная команда по расследованию, иранская, канадская, и мы тоже присоединяемся, получат доступ к "черным ящикам" на месте. После этого, отдельно "черные ящики" готова иранская сторона передать Украине", - сказал министр.

По его словам, это соответствует международным нормам, хотя Украина все равно хочет получить их сразу, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

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