Иран готов передать Украине "черные ящики" со сбитого самолета - Пристайко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Иранская сторона готова передать Украине бортовые самописцы с самолета МАУ, что потерпел авиакатастрофу близ Тегерана, но после того, как они будут исследованы на месте. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.
"Вчера я говорил с иранским министром иностранных дел, который заверил, что сейчас, так как ответственность по расследованию в первую очередь лежит на власти Ирана, предлагается следующий алгоритм действий: совместная команда по расследованию, иранская, канадская, и мы тоже присоединяемся, получат доступ к "черным ящикам" на месте. После этого, отдельно "черные ящики" готова иранская сторона передать Украине", - сказал министр.
По его словам, это соответствует международным нормам, хотя Украина все равно хочет получить их сразу, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования.
Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.