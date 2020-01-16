Рада затвердила план роботи третьої сесії: 12 тижнів для засідань та 5 - для роботи з виборцями
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому проект постанови про календарний план проведення третьої сесії ВРУ дев’ятого скликання. Відповідне рішення підтримали 305 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, парламентарі ухвалили проект постанови №2745 про календарний план проведення третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання з лютого по липень 2020 року. Відкриття третьої сесії розпочнеться 4 лютого, а закінчиться 17 липня 2020 року.
У проекті календарного плану передбачено:
- 12 тижнів для пленарних засідань Верховної Ради України;
- 7 тижнів для роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);
- 5 тижнів для роботи народних депутатів України з виборцями;
- 12 годин для проведення "години запитань до уряду" у Верховній Раді України.
Нагадаємо, голова політичної фракції "Слуга народу", перший застпник фракції Олександр Корнієнко повідомив, що у Раді наступну п’ятницю, 24 січня, планують зробити пленарним днем.