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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 3334 перегляди

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Рада затвердила план роботи третьої сесії: 12 тижнів для засідань та 5 - для роботи з виборцями

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому проект постанови про календарний план проведення третьої сесії ВРУ дев’ятого скликання. Відповідне рішення підтримали 305 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада затвердила план роботи третьої сесії: 12 тижнів для засідань та 5 - для роботи з виборцями

Так, парламентарі ухвалили проект постанови №2745 про календарний план проведення третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання з лютого по липень 2020 року. Відкриття третьої сесії розпочнеться 4 лютого, а закінчиться 17 липня 2020 року.

У проекті календарного плану передбачено:
- 12 тижнів для пленарних засідань Верховної Ради України;
- 7 тижнів для роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);
- 5 тижнів для роботи народних депутатів України з виборцями;
- 12 годин для проведення "години запитань до уряду" у Верховній Раді України.

Нагадаємо, голова політичної фракції "Слуга народу", перший застпник фракції Олександр Корнієнко повідомив, що у Раді наступну п’ятницю, 24 січня, планують зробити пленарним днем.

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