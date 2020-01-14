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У Раді планують наступного тижня додати пленарний день

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КИЇВ. 14 січня. УНН. У Верховній раді України наступну п’ятницю, 24 січня, планують зробити пленарним днем. Про це в кулуарах ради заявив голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на питання, чи буде наступного тижня додатковий пленарний день, Корнієнко відповів: "Можливо буде 24 (січня - ред.)".

Додамо, відповідно до порядку денного роботи ВРУ на цей місяць, тиждень з 20 по 24 січня визначено тижнем для роботи з виборцями.

Нагадаємо, за словами голови ВРУ Дмитра Разумкова, законопроект про запровадження ринку сільськогосподарської землі в Україні наразі не стоїть на порядку денному Верховної ради.

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