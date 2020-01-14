У Раді планують наступного тижня додати пленарний день
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У Верховній раді України наступну п’ятницю, 24 січня, планують зробити пленарним днем. Про це в кулуарах ради заявив голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання, чи буде наступного тижня додатковий пленарний день, Корнієнко відповів: "Можливо буде 24 (січня - ред.)".
Додамо, відповідно до порядку денного роботи ВРУ на цей місяць, тиждень з 20 по 24 січня визначено тижнем для роботи з виборцями.
Нагадаємо, за словами голови ВРУ Дмитра Разумкова, законопроект про запровадження ринку сільськогосподарської землі в Україні наразі не стоїть на порядку денному Верховної ради.