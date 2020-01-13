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На сьогодні законопроект про ринок землі не стоїть на порядку денному ВР - Разумков

На сьогодні законопроект про ринок землі не стоїть на порядку денному ВР - Разумков

Київ • УНН

 • 10031 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Законопроект про запровадження ринку сільськогосподарської землі в Україні наразі не стоїть на порядку денному Верховної ради. Про це заявив Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на брифінгу після засідання погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

“Завжди є закони, законопроекти, які є більш дискусійні, менш дискусійні, з більш серйозним впливом на громадянське суспільство. Станом на сьогодні цей законопроект (про ринок землі — ред.) не стоїть на порядку денному, але ми йдемо до того, щоб розглядати всі закони, які є в порядку денному сесії. Час для цього у нас ще є”, — сказав Разумков, відповідаючи на питання про те, коли законопроект про землю може бути винесений на розгляд.

Він висловив думку про те, ці питання ще будуть опрацьовані як з представниками різних політичних партій та груп, так і з депутатським корпусом і суспільством.

Нагадаємо, голова комітету з аграрної та земельної політики Микола Сольський розповів, щодо ринку землі у Верховній Раді є сім законопроектів, до яких надійшли тисячі поправок. Комітет розглянув і рекомендував до другого читання лише один законопроект.

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