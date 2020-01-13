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5 марта, 17:33 • 111705 просмотра

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5 марта, 15:49 • 126892 просмотра

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На сегодня законопроект о рынке земли не стоит на повестке дня ВР - Разумков

На сегодня законопроект о рынке земли не стоит на повестке дня ВР - Разумков

Киев  •  УНН

 • 10030 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Законопроект о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине пока не стоит на повестке дня Верховной Рады. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на брифинге после заседания согласительного совета, передает корреспондент УНН.

“Всегда есть законы, законопроекты, которые являются более дискуссионные, менее дискуссионные, с более серьезным влиянием на гражданское общество. На сегодня этот законопроект (о рынке земли — ред.) не стоит на повестке дня, но мы идем к тому, чтобы рассматривать все законы, которые есть в повестке дня сессии. Время для этого у нас еще есть”, — сказал Разумков, отвечая на вопрос о том, когда законопроект о земле может быть вынесен на рассмотрение.

Он высказал мнение о том, эти вопросы еще будут обработаны как с представителями различных политических партий и групп, так и с депутатским корпусом и обществом.

Напомним, председатель комитета по аграрной и земельной политики Николай Сольский рассказал, относительно рынка земли в Верховной Раде есть семь законопроектов, к которым поступили тысячи поправок. Комитет рассмотрел и рекомендовал ко второму чтению только один законопроект.

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