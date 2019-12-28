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Тисячі правок і сім законопроектів: у комітеті розповіли, скільки ще роботи над ринком землі

Тисячі правок і сім законопроектів: у комітеті розповіли, скільки ще роботи над ринком землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Щодо ринку землі у Верховній Раді є сім законопроектів, до яких надійшли тисячі поправок. Комітет з аграрної та земельної політики розглянув і рекомендував до другого читання лише один законопроект. Про це в кулуарах Ради повідомив голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент УНН.

“У нас всього планується сім законопроектів - це те, що я бачив (щодо ринку землі – ред.). Чотири вже прийняті у першому читанні. Один з них тільки пройшов комітет і рекомендований до другого читання, там були оці тисячі правок, навколо яких було багато дискусій останнім часом. До всіх наступних правок також дуже багато. Секретаріат зараз працює над узагальненням, там десь сотні, а десь тисячі”, - сказав Сольський.

Нагадаємо, 28 грудня комітет з питань аграрної та земельної політики проголосував рекомендувати Верховній Раді України ухвалити в цілому законопроект №2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні.

Раніше народні депутати України, при заблокованій трибуні й крики “Ганьба!”, ухвалили в першому читанні законопроект №2178-10 щодо запровадження ринку землі.

Одним із проблемних питань є дозвіл іноземцям купувати землю. Президент Володимир Зеленський відзначив, що його вирішуватимуть на референдумі українці.

Також дискусійним є питання концентрації землі в одні руки. Так, до першого читання пропонувалася концентрація землі в одні руки у 200 тисяч гектарів. Під час підготовки законопроекту щодо продажу землі сільськогосподарського призначення до другого читання Президент Зеленський запропонував продавати в одні руки до 10 гектарів землі.

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