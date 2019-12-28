Тисячі правок і сім законопроектів: у комітеті розповіли, скільки ще роботи над ринком землі

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Щодо ринку землі у Верховній Раді є сім законопроектів, до яких надійшли тисячі поправок. Комітет з аграрної та земельної політики розглянув і рекомендував до другого читання лише один законопроект. Про це в кулуарах Ради повідомив голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент УНН.