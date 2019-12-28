Аграрний комітет проголосував рекомендувати ухвалення закону про ринок землі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Комітет з питань аграрної та земельної політики проголосував рекомендувати Верховній Раді України ухвалити в цілому законопроект №2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні. Про це під час засідання комітету з питань аграрної та земельної політики повідомив голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент УНН.
“Рекомендувати ВРУ прийняти законопроект щодо деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення 2178-10 у другому читанні та в цілому, як закон України, в редакції відповідно до поправок і пропозицій, зазначених головою підкомітету”, - сказав Сольський.
Так, відповідне рішення підтримали 19 членів комітету, 1 проголосував проти, а 3 – утримались.
Нагадаємо, що підкомітет з питань земельних відносин рекомендував комітету прийняти поправки, подані комітетом з питань аграрної та земельної політики до законопроекту 18 грудня.