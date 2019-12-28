Аграрний комітет наново почав розгляд 4 тис. правок до закону про ринок землі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики почав розглядати перед другим читанням законопроект про ринок землі з початку, сформувавши нову таблицю, що містить понад 4 тисячі поправок. Про це під час засідання комітету повідомив голова підкомітету з питань земельних відносин Артем Нагаєвський, передає кореспондент УНН.
Так, була створена нова таблиця, яка вміщує всі подані народними депутатами України правки – 4 018. Підкомітет рекомендував ухвалити поправки, внесені комітетом на засіданні 18 грудня, а інші – відхилити.
Додамо, що на минулих засіданнях комітету вже було розглянуто близько 300 поправок до законопроекту.
Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія повідомив, що правки до законопроекту про ринок землі, які були розглянуті на комітеті з питань аграрної та земельної політики, обнулили.