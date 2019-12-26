Розглянуті на комітеті правки до законопроекту про ринок землі обнулили – Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Правки до законопроекту про ринок землі, які були розглянуті на комітеті з питань аграрної та земельної політики, обнулили. Про це в кулуарах Ради повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання скільки правок щодо законопроекту про ринок землі вже розглянули на комітеті, Арахамія відповів: “Все ж обнулили фактично. Після цього (підписання меморандуму — ред.) фактично все ж обнулили. Тому ми їм зараз кажемо — краще посидіти довше і домовитися як ми будемо розглядати, ніж пройти ще п’ять комітетів і потім знову ж таки обнуляти”.
Нагадаємо, за словами Арахамії, у Верховній Раді України підписали меморандум щодо ринку землі. У ньому нардепи заявили, що мають чесні наміри продуктивно працювати над цим законопроектом.