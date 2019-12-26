У Раді підписали меморандум щодо ринку землі – Арахамія

ukru
08:36 • 87360 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 94341 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 110910 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 111105 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 122649 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 168916 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 267418 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261958 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255232 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236395 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3 м/с
26 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

21 березня, 03:31 • 104891 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 113309 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 100587 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 94518 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 40746 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 87363 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 110915 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 111110 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 94518 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 113309 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 6304 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 31839 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 103338 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 61609 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 148609 перегляди
Актуальне
У Раді підписали меморандум щодо ринку землі – Арахамія

У Раді підписали меморандум щодо ринку землі – Арахамія

Київ • УНН

 • 19999 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Верховній Раді України підписали меморандум щодо ринку землі. Про це в кулуарах Ради повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.

"4 500 правок це просто фактичний тиск на нас для того, щоб у нас був чіткий лімітований вибір – чи встати і паралізувати весь парламент на 3-4 місяці, це одна опція. Чи друга опція – якимось чином домовлятися і йти на компроміси, бо іншого немає, регламент строгий. Ми підписали меморандум (всіма фракціями і депутатськими групами – ред.), всі заявили, що маємо дійсно чесні наміри продуктивно працювати над цим законопроектом, а не так як було", - сказав Арахамія.

За його словами, на засіданні робочої групи щодо ринку землі так і не вдалося знайти золоту середину.

"Вирішили зараз взяти тайм-аут на два дні, для того, щоб ще раз зустрітись, ще раз поговорити, можливо якісь зробити зміни. Ми зараз спілкуємося про різницю в 500 правок. Що таке 500 правок – це декілька днів роботи комітету. Ну нехай вже, вони можуть попрацювати. Але в парламенті це буде тиждень", - зазначив Арахамія.

У свою чергу він зазначив, якщо ці 500 правок не скоротити, то робота ВРУ зупиниться на 4 місяці.

"Якщо ми станемо на 4 місяця, це буде 300-400 законів. А у нас закони зараз такі виписані, що навіть якісь дрібні речі, які повинен зробити уряд, буває багато випадків коли треба голосувати ВРУ. А вона не буде в змозі зробити це, бо регламент написаний таким чином, що зайшов в розгляд законопроекту, то далі ти не можеш ні вийти, ні призупинитись, треба просто дійти до кінця. Тому зараз блокада просто. Для того, щоб розблокувати цей процес ми вирішили ще поспілкуватися", - сказав Арахамія.

Раніше УНН повідомляв, комітет з питань аграрної та земельної політики відмінив завтрашнє засідання, яке мало відбутися за дорученням голови ВР Дмитра Разумкова.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$71.75
Bitcoin
$83,448.80
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$43.55
Золото
$3,040.61
Ethereum
$1,946.01