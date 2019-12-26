У Раді підписали меморандум щодо ринку землі – Арахамія

"4 500 правок це просто фактичний тиск на нас для того, щоб у нас був чіткий лімітований вибір – чи встати і паралізувати весь парламент на 3-4 місяці, це одна опція. Чи друга опція – якимось чином домовлятися і йти на компроміси, бо іншого немає, регламент строгий. Ми підписали меморандум (всіма фракціями і депутатськими групами – ред.), всі заявили, що маємо дійсно чесні наміри продуктивно працювати над цим законопроектом, а не так як було", - сказав Арахамія.

За його словами, на засіданні робочої групи щодо ринку землі так і не вдалося знайти золоту середину.

"Вирішили зараз взяти тайм-аут на два дні, для того, щоб ще раз зустрітись, ще раз поговорити, можливо якісь зробити зміни. Ми зараз спілкуємося про різницю в 500 правок. Що таке 500 правок – це декілька днів роботи комітету. Ну нехай вже, вони можуть попрацювати. Але в парламенті це буде тиждень", - зазначив Арахамія.

У свою чергу він зазначив, якщо ці 500 правок не скоротити, то робота ВРУ зупиниться на 4 місяці.

"Якщо ми станемо на 4 місяця, це буде 300-400 законів. А у нас закони зараз такі виписані, що навіть якісь дрібні речі, які повинен зробити уряд, буває багато випадків коли треба голосувати ВРУ. А вона не буде в змозі зробити це, бо регламент написаний таким чином, що зайшов в розгляд законопроекту, то далі ти не можеш ні вийти, ні призупинитись, треба просто дійти до кінця. Тому зараз блокада просто. Для того, щоб розблокувати цей процес ми вирішили ще поспілкуватися", - сказав Арахамія.

Раніше УНН повідомляв, комітет з питань аграрної та земельної політики відмінив завтрашнє засідання, яке мало відбутися за дорученням голови ВР Дмитра Разумкова.