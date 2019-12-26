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В Раде подписали меморандум о рынке земли - Арахамия

В Раде подписали меморандум о рынке земли - Арахамия

Киев  •  УНН

 • 19997 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины подписали меморандум о рынке земли. Об этом в кулуарах Рады сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"4500 поправок это просто фактическое давление на нас для того, чтобы у нас был четкий лимитированный выбор - встать и парализовать весь парламент на 3-4 месяца, это одна опция. Или вторая опция - каким-то образом договариваться и идти на компромиссы, потому что другого нет, регламент строгий. Мы подписали меморандум (всеми фракциями и депутатскими группами - ред.), все заявили, что имеем действительно честные намерения продуктивно работать над этим законопроектом, а не так как было", - сказал Арахамия.

По его словам, на заседании рабочей группы по рынку земли так и не удалось найти золотую середину.

"Решили сейчас взять тайм-аут на два дня, для того, чтобы еще раз встретиться, еще раз поговорить, возможно какие-то сделать изменения. Мы сейчас общаемся о разнице в 500 правок. Что такое 500 поправок - это несколько дней работы комитета. Ну пусть уже, они могут поработать. Но в парламенте это будет неделя", - отметил Арахамия.

В свою очередь он отметил, что если эти 500 поправок не сократить, то работа ВРУ остановится на 4 месяца.

"Если мы станем на 4 месяца, это будет 300-400 законов. А у нас законы сейчас такие выписаны, что даже какие-то мелкие вещи, которые должно сделать правительство, бывает много случаев, когда надо голосовать ВРУ. А она не будет в состоянии сделать это, так как регламент написан таким образом, что зашел в рассмотрение законопроекта, то дальше ты не можешь ни выйти, ни приостановиться, надо просто дойти до конца. Поэтому сейчас блокада просто. Для того, чтобы разблокировать этот процесс мы решили еще пообщаться", - сказал Арахамия.

Ранее УНН сообщал, комитет по вопросам аграрной и земельной политики отменил завтрашнее заседание, которое должно было состояться по поручению главы ВР Дмитрия Разумкова.

Украинские Национальные Новости

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