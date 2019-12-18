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Зеленський запропонував продавати в одні руки до 10 тис. гектарів землі

Зеленський запропонував продавати в одні руки до 10 тис. гектарів землі

Київ • УНН

 • 27492 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський пропонує аграрному комітету зменшити обсяг продажу землі до 10 тисяч гектарів. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з аграріями Київщини, передає кореспондент УНН.

"З самого початку внесли 200 тисяч гектарів. Це багато, згоден. До комітету дійшла цифра 20 тисяч. Теж багато? Добре, до 10 тисяч нормально? То давайте від одного до 10 тисяч розглядати на комітеті, а 20 приберемо", - пообіцяв Зеленський.

Раніше народні депутати України, при заблокованій трибуні й крики “Ганьба!”, ухвалили в першому читанні законопроект 2178-10 щодо запровадження ринку землі.

Одним із проблемних питань є дозвіл іноземцям купувати землю. Президент Володимир Зеленський відзначив, що його вирішуватимуть на референдумі українці. У СН вказали, що референдуму щодо ринку землі варто очікувати в січні-лютому 2020 року.

Також дискусійним є питання концентрації землі в одні руки. Так, до першого читання пропонувалася концентрація землі в одні руки у 200 тисяч гектарів. Згодом голова ВР Дмитро Разумков заявив, що у Верховній Раді під час підготовки законопроекту щодо продажу землі сільськогосподарського призначення до другого читання нардепи планують внести правку щодо зменшення концентрації землі в одні руки - попередньо до 50 тис. гектарів. Утім обговорюється межа і у 10-20 тис. гектарів.

Загалом до комітету ВР з питань аграрної та земельної політики надійшло 4500 поправок до законопроекту щодо запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.

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