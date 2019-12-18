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Зеленский предложил продавать в одни руки до 10 тыс. гектаров земли

Зеленский предложил продавать в одни руки до 10 тыс. гектаров земли

Киев  •  УНН

 • 27478 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает аграрному комитету уменьшить объем продажи земли в 10 тысяч гектаров. Об этом Зеленский заявил во время встречи с аграриями Киевской области, передает корреспондент УНН.

"С самого начала внесли 200 тысяч гектаров. Это много, согласен. В комитет пришла цифра 20 тысяч. Тоже много? Хорошо, до 10 тысяч нормально? Так давайте от одного до 10 тысяч рассматривать на комитете, а 20 уберем", - пообещал Зеленский.

Ранее народные депутаты Украины, при заблокированной трибуне и криках "Ганьба!", приняли в первом чтении законопроект 2178-10 по внедрению рынка земли.

Одним из проблемных вопросов является разрешение иностранцам покупать землю. Президент Владимир Зеленский отметил, что его будут решать на референдуме украинцы. В СН указали, что референдума относительно рынка земли следует ожидать в январе-феврале 2020 года.

Также дискуссионным является вопрос концентрации земли в одни руки. Так, к первому чтению предлагалась концентрация земли в одни руки в 200 тысяч гектаров. Впоследствии глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной Раде во время подготовки законопроекта о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению нардепы планируют внести правку по уменьшению концентрации земли в одних руках - предварительно до 50 тыс. гектаров. Впрочем обсуждается предел и в 10-20 тыс. гектаров.

В общем в комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики поступило 4500 поправок к законопроекту о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Украинские Национальные Новости

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