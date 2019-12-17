Милованов: менше 10 тис. га землі в одні руки негативно вплине на залучення інвестицій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Концентрація землі в одні руки менше 10-20 тисяч гектарів негативно вплине на залучення інвестицій. Про це заявив під час пресмарафону щодо законопроекту про запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, передає кореспондент УНН.
"Ті розмови, які я чув, і те, що я бачив від депутатів і в публічній сфері також - це дійсно від 10 до 20 тисяч гектарів землі в одні руки, як обмеження. Чи воно буде менше, чи воно буде більше, таке може статися. Моя особиста думка, що це буде прийнятне обмеження в такому обсязі - 10-20 тисяч. Якщо буде менше, моя особиста думка, це буде негативно впливати на потенційне залучення інвестицій", - сказав Милованов.
Нагадаємо, Уповноважений Президента з земельних питань Роман Лещенко заявив, що питання концентрації землі в одні руки у законопроекті щодо продажу землі сільськогосподарського призначення знаходиться на контролі у Президента України Володимира Зеленського.