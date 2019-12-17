Лещенко: питання концентрації землі в одні руки – на контролі у Президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Питання концентрації землі в одні руки у законопроекті щодо продажу землі сільськогосподарського призначення знаходиться на контролі у Президента України Володимира Зеленського. Про це під час пресмарафону щодо земельної реформи повідомив Уповноважений Президента з земельних питань Роман Лещенко, передає кореспондент УНН.
"Я хочу повідомити суспільству, що питання концентрації – на контролі у Президента України, і він зараз дуже уважно стежить за Верховною Радою в частині обговорення найбільш важливих моментів саме земельної реформи. Так склались сьогодні обставини, що питання концентрації зараз найбільше хвилює суспільство, і Президент безумовно реагує на всі ці процеси", - сказав представник Президента.
З його слів, на сьогодні, згідно даних Інституту аграрної економіки і згідно даних Укрстату, 3/4 аграрного ВВП України формує малий та середній товаровиробник - від 1 до 10 тис. га.
"В той же час у нас є великі агрокомпанії, які формують другу чверть саме аграрного ВВП, - зазначив Лещенко. - З точки зору диверсифікації вони рознесені в різних площинах".
"Я можу точно сказати, що концентрація буде переглянута в рази, виходячи з реалій української економіки і того, хто формує аграрний ВВП країни. Ми будемо приймати відповідне рішення по концентрації, виходячи з макроекономічних показників і того, хто працює і як формує. Це буде в тісній кореляції між цими суб’єктами, без будь-яких спекуляцій на цю тему", - додав він.
Нагадаємо, раніше голова ВРУ Дмитро Разумков заявив, що у Верховній Раді України під час підготовки законопроекту щодо продажу землі сільськогосподарського призначення до другого читання нардепи планують внести правку щодо зменшення концентрації землі в одні руки - попередньо до 50 тис. гектарів.