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До комітету надійшло 4,5 тисячі поправок до законопроекту про ринок землі

До комітету надійшло 4,5 тисячі поправок до законопроекту про ринок землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. До комітету ВР з питань аграрної та земельної політики надійшло 4 500 поправок до законопроекту щодо запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення. Про це на засіданні комітету повідомив голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент УНН.

"До комітету надійшло 4500 правок до законопроекту", - зазначив Сольський.

За його словами, найбільша кількість поправок надійшла від фракції "Опозиційна платформа "За життя" - 3 900. Окрім того, поправки до законопроекту внесли фракції "ЄС", "Батьківщина", "Слуга народу", а також депутатські групи "Довіра" та "За майбутнє".

Як повідомлялося раніше в УНН, за словами голови комітету з питань аграрної та земельної політики Миколи Сольського, до комітету (станом на 3 грудня) надійшло понад 4 тисячі правок до законопроектів, що стосуються запровадження ринку землі в Україні.

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