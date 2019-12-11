До комітету надійшло 4,5 тисячі поправок до законопроекту про ринок землі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. До комітету ВР з питань аграрної та земельної політики надійшло 4 500 поправок до законопроекту щодо запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення. Про це на засіданні комітету повідомив голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент УНН.
"До комітету надійшло 4500 правок до законопроекту", - зазначив Сольський.
За його словами, найбільша кількість поправок надійшла від фракції "Опозиційна платформа "За життя" - 3 900. Окрім того, поправки до законопроекту внесли фракції "ЄС", "Батьківщина", "Слуга народу", а також депутатські групи "Довіра" та "За майбутнє".
Як повідомлялося раніше в УНН, за словами голови комітету з питань аграрної та земельної політики Миколи Сольського, до комітету (станом на 3 грудня) надійшло понад 4 тисячі правок до законопроектів, що стосуються запровадження ринку землі в Україні.