До Комітету надійшло понад 4 тисячі правок до законопроектів щодо ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. До комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, станом на 3 грудня, надійшло понад 4 тисячі правок до законопроектів, що стосуються запровадження ринку землі в Україні. Про це під час парламентських слухань у залі засідань ВРУ щодо ринку землі заявив голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент УНН.
“Попереду багато роботи щодо опрацювання правок до законопроектів, яких на вчора подано 4 364. Від себе я б хотів попросити всіх учасників парламентських слухань відкинути надумані страхи якими нас лякають і конструктивно обговорити ті механізми і запобіжники, які дозволять нам зробити земельну реформу найбільш ефективною”, — сказав Сольський.
Нагадаємо, народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура зазначив, що станом на 2 грудня до законопроекту про ринок землі надійшло більше 3 тисяч поправок.