В комитет поступило более 4 тысяч поправок к законопроектам по рынку земли

“Впереди много работы по разработке поправок к законопроектам, которых на сегодня подано 4 364. От себя я бы хотел попросить всех участников парламентских слушаний отбросить надуманные страхи которыми нас пугают и конструктивно обсудить те механизмы и меры предосторожности, которые позволят нам сделать земельную реформу наиболее эффективной”, — сказал Сольский.

Напомним, народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура отметил, что по состоянию на 2 декабря в законопроект о рынке земли поступило более 3 тысяч поправок.