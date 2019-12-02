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До закону про ринок землі надійшло понад 3 тис. поправок - нардеп

До закону про ринок землі надійшло понад 3 тис. поправок - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. До законопроекту про ринок землі надійшло більше 3 тисяч поправок. Про це сьогодні журналістам повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, передає кореспондент УНН.

"... є понад 3 тис. поправок до законопроекту про ринок землі", - зазначив Качура перед засіданням фракції "Слуга народу" і додав, що їх сьогодні планують обговорити.

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Також він уточнив, що на фракції мають вирішити, чиї правки будуть проголосовані.

"Проведемо сигнальне голосування по тотожних поправках", - зазначив Качура.

За його словами, на засіданні мають поговорити і про законопроект щодо роботи ДБР.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що засідання Верховної Ради України цього тижня почнеться з пріоритетних законів. 

Українські Національні Новини

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