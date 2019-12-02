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Ринок землі, недоторканість та ДБР: Зеленський назвав очікування від парламентського тижня

Ринок землі, недоторканість та ДБР: Зеленський назвав очікування від парламентського тижня

Київ • УНН

 • 16935 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Засідання Верховної Ради України цього тижня почнеться з пріоритетних законів. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому на сайті Глави держави, передає УНН.

"Рада цього тижня починає роботу, починає засідання, і засідання Верховної Ради почнеться з пріоритетних законів. Один з них – це правки до закону про Державне бюро розслідувань. Воно дуже важливе, ми казали, що ніхто не забуває "справи Майдану". Ці правки нам потрібні для того, щоб розслідувати цю справу. Також будуть правки до закону, які дозволять запрацювати нормі про недоторканість депутатів, і багато інших законів – і про ринок електроенергії, і про новий виборчий кодекс, і запровадження відкритого ринку землі", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше сьогодні під час Погоджувальної ради голова ВРУ Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада України, можливо, на цьому тижні розгляне законопроект про Виборчий кодекс з пропозиціями Президента України.

Українські Національні Новини

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