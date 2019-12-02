Рынок земли, неприкосновенность и ГБР: Зеленский назвал ожидания от парламентской недели

"Рада на этой неделе начинает работу, начинает заседание, и заседание Рады начнется с приоритетных законов. Один из них - это поправки в закон о Государственном бюро расследований. Оно очень важно, мы говорили, что никто не забывает "дела Майдана". Эти правки нам нужны для того, чтобы расследовать это дело. Также будут поправки в закон, которые позволят заработать норме о неприкосновенности депутатов, и многие другие законы - и о рынке электроэнергии, и о новом избирательном кодексе, и введение открытого рынка земли", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее сегодня во время Согласительного совета глава ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада Украины, возможно, на этой неделе рассмотрит законопроект об Избирательном кодексе с предложениями Президента Украины.