В комитет поступило 4,5 тысячи правок к законопроекту о рынке земли

"В комитет поступило 4500 правок к законопроекту", - отметил Сольский.

По его словам, наибольшее количество правок поступило от фракции "Оппозиционная платформа "За життя" - 3 900. Кроме того, правки в законопроект внесли фракции "ЕС", "Батькивщина", "Слуга народа", а также депутатские группы "Довира" и "За будущее".

Как сообщалось ранее в УНН, по словам главы комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского, в комитет (по состоянию на 3 декабря) поступило более 4000 поправок к законопроектам, которые касаюся введения рынка земли в Украине.