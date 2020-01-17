Гончарук написав заяву про відставку на ім'я Разумкова
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку на ім’я голови ВРУ Дмитра Разумкова. Про це він заявив під час виступу у залі ВРУ, передає кореспондент УНН.
“Я звернувся з заявою про відставку. Вона оформлена відповідно до Конституції України, написана на ім’я голови ВРУ і у Президента є право внести її у парламенту в будь-який момент. З чим це пов’язано. Це пов’язано з тим, що ми одна команда. Ми всі прийшли в парламент, у владу, змінювати цю країну завдяки Володимир Зеленському”, — сказав Гончарук.
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Нагадаємо, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку та передав її Президенту України Володимиру Зеленському з правом внесення у Верховну Раду.
Президент України Володимир Зеленський отримав подану заяву про відставку від Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.