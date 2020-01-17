Гончарук написал заявление об отставке на имя Разумкова

“Я обратился с заявлением об отставке. Она оформлена в соответствии с Конституцией Украины, написанная на имя председателя ВРУ и у Президента есть право внести ее в парламент в любой момент. С чем это связано. Это связано с тем, что мы одна команда. Мы все пришли в парламент, во власть, менять эту страну благодаря Владимир Зеленскому”, — сказал Гончарук.

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Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал ее Президенту Украины Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.

Президент Украины Владимир Зеленский получил поданную заявление об отставке от Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.