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Процедура відставки прем’єра за законодавством: що чекає на Гончарука

Київ • УНН

 • 27235 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у п'ятницю, 17 січня, написав заяву про власну відставку та передав її Президенту України Володимиру Зеленському з правом внесення в Парламент. Проаналізувавши законодавство України, в УНН розібрались, які процедури надалі чекають на очільника уряду.

Процедура відставки прем’єра за законодавством: що чекає на Гончарука

Так, згідно зі Статтею 85 Конституції України, до повноважень Верховної Ради України належить: "вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України".

Відповідно до закону України "Про Кабінет Міністрів України", Верховна Рада розглядає питання про відставку Прем’єра не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради України, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.

Прем’єр-міністр України звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради України.

"Прийняття Верховною Радою України рішення про відставку Прем’єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України", - сказано в законі.

Варто також вказати, що відповідно до Статті 17 закону, Кабінет Міністрів, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або перебуває у відставці з підстав, передбачених статтею 13 цього закону, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів.

Зазначимо, що в законодавстві жодним чином не вказано ролі Президента України в процесі звільнення з посади очільника уряду.

Водночас, після прийняття парламентом рішення, Президент має підписати відповідний указ щодо звільнення прем’єра.

Зазначимо, 17 січня Гончарук написав заяву про відставку та передав її Зеленському з правом внесення у Верховну Раду. 

Раніше цього тижня у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він "повний профан".

В Офісі Президента сьогодні повідомили, що Зеленський отримав подану заяву про відставку від Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

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