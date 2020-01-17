Процедура отставки премьера по законодательству: что ждет Гончарука

КИЕВ. 17 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу, 17 января, написал заявление о своей отставке и передал ее Президенту Украины Владимиру Зеленскому с правом внесения в Парламент. Проанализировав законодательство Украины, в УНН разобрались, какие процедуры в дальнейшем ждут на главу правительства.