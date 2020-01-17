Процедура отставки премьера по законодательству: что ждет Гончарука
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу, 17 января, написал заявление о своей отставке и передал ее Президенту Украины Владимиру Зеленскому с правом внесения в Парламент. Проанализировав законодательство Украины, в УНН разобрались, какие процедуры в дальнейшем ждут на главу правительства.
Так, согласно статье 85 Конституции Украины, к полномочиям Верховной Рады Украины относится: "решение вопроса об отставке Премьер-министра Украины, членов Кабинета Министров Украины".
Согласно закону Украины "О Кабинете Министров Украины", Верховная Рада рассматривает вопрос об отставке премьера не позднее чем на десятый день после поступления заявления об отставке, если она поступила во время очередной сессии Верховной Рады Украины, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.
Премьер-министр Украины освобождается от должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании Верховной Рады Украины.
"Принятие Верховной Радой Украины решения об отставке Премьер-министра Украины влечет отставку всего состава Кабинета Министров Украины", - сказано в законе.
Стоит также указать, что в соответствии со статьей 17 закона, Кабинет Министров, который сложил полномочия перед вновь избранной Верховной Радой Украины или находится в отставке по основаниям, предусмотренным статьей 13 настоящего закона, продолжает исполнять свои полномочия до начала работы вновь сформированного Кабинета Министров.
Отметим, что в законодательстве никак не указано роли Президента Украины в процессе освобождения от должности главы правительства.
В то же время, после принятия парламентом решения, Президент должен подписать соответствующий указ об увольнении премьера.
Отметим, 17 января Гончарук написал заявление об отставке и передал ее Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.
Ранее на этой неделе в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".
В Офисе Президента сегодня сообщили, что Зеленский получил поданное заявление об отставке от Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.