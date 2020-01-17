Зеленський отримав заяву Гончарука про відставку - Офіс Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський отримав подану заяву про відставку від Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента у Facebook, інформує УНН.
"Президент України отримав подане Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.
Як повідомлялося раніше в УНН, у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він "повний профан".
Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії "Слуга народу", під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, "захмарні" зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.
Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших "зливів" з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб "кожен українець відчув реальні зміни".