Гончарук після заяви про "профана в економіці" обіцяє і надалі її змінювати

"Із самого початку проти команди Президента й уряду працюють багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося. Щоб Україні не вдалося. Звертаюся до тих, хто бореться проти нас: Вам нас не злякати! Ми будемо ще наполегливіше викорінювати корупцію і перекривати потоки", - заявив Гончарук.

Він назвав головною ціллю його команди перезавантаження країни, злам старої системи та побудову нової, без "схематозів" і договорняків.

"Наша команда працює над тим, щоби кожен українець відчув реальні зміни. Боротьба триває і я впевнений у нашій перемозі!

І трохи гарних новин. Зміцнився обмінний курс та збільшилися до 7-річного максимуму накопичення міжнародних резервів, які становлять 25 млрд доларів.

Приплив прямих іноземних інвестицій в країну зріс до 2,5 мільярда доларів. Різко знизилась інфляція до 4,1%.

Якщо це не гарні новини для країни, то я повний “профан" в економіці!" - заявив Гончарук.

Нагадаємо, у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем'єра Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він "повний профан". Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії "Слуга народу", під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, "захмарні" зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.

Також нагадаємо, раніше Айварас Абрамовічус в одному з інтерв’ю заявляв, що саме він запропонував кандидатуру Гончарука Президентові України Володимиру Зеленському як одного з тих, хто може очолити уряд. Також Абромавічус додав, що саме за його рішенням Гончарук очолив свого часу офіс BRDO, створений, як відомо, за кошти Європейського Союзу.

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