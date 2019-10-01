Законопроекти сумнівної якості пишуться в офісі BRDO – Дубинський

Програма вийшла 30 вересня, і Дубинський заявив, що у цей день було засідання фракції на якому, зокрема, говорили про відхід Давида Арахамії з посту глави фракції. На думку Дубинського, можливість відставки Арахамії викликана тим, що всередині фракції падає дисципліна, що викликано "турборежимом" і законопроектами, які сиплються з офісу BRDO.

"Нас той самий "турборежим", який призводить, скажімо так, до низької якості підготовки законопроектів, які потрапляють в Раду. І дуже велика кількість протиріч у цих законопроектах, які викликають у багатьох депутатів питання: "Як же за цю х*ню можна голосувати?" І такі питання, звичайно, впливають на дисципліну внутрішньофракційну, впливають на якість голосування, кількість голосувань... я особисто просто не голосую, щоб не тиснути на червону кнопку з питань, коли я не хочу голосувати. А Давидові (Арахамії - ред.) прилітає. Я його розумію: у цій ситуації я б теж пішов, тому що, якщо не буде якості... А судячи з того, що законопроекти ці сипляться-сипляться-сипляться, пишуться в офісі BRDO - звідки виходець наш прем'єр-міністр, - незрозуміло, з ким узгоджуються, незрозуміло, які норми містять і там ще купа всього напхано, і це навряд чи можна запустити в роботу. Навіть банально змусити працювати ці папери. Це (відхід з поста глави фракції - ред.) розумний крок, тому що відповідати за цей хаос, напевно, важко", - вважає Дубинський.

Нагадаємо, нинішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук з вересня 2015 року очолював фінансований Євросоюзом експертно-аналітичний центр "Офіс ефективного регулювання" (BRDO), створений з ініціативи міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса, який фокусувався на реформах в економічній сфері.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Арахамія нібито планує покинути пост глави фракції "Слуга народу". Однак пізніше сам Арахамія розповів журналістам, що не йтиме з посади.