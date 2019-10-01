Законопроекти сумнівної якості пишуться в офісі BRDO – Дубинський

$41.400.13
45.840.29
ukru
Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
Ексклюзив
15:51 • 10567 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 24355 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 43548 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 56422 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 116657 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 80794 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 66407 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 295827 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 174934 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 142272 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1м/с
30%
Популярнi новини

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 89252 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 85768 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 36522 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 52056 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 24385 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 116707 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 295848 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 233065 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 346929 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 361778 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 4040 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 11060 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 13259 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 12452 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 24664 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Законопроекти сумнівної якості пишуться в офісі BRDO – Дубинський

Київ • УНН

 • 18319 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У фракції партії "Слуга народу" спостерігається падіння внутрішньофракційної дисципліни в питанні голосування за законопроекти через те, що неймовірна кількість проектів законів із незрозумілими нормами пишеться в Офісі ефективного регулювання (BRDO). Про це в авторській програмі "Суб'єктивні підсумки" розповів народний депутата з фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський, повідомляє УНН.

Законопроекти сумнівної якості пишуться в офісі BRDO – Дубинський

Програма вийшла 30 вересня, і Дубинський заявив, що у цей день було засідання фракції на якому, зокрема, говорили про відхід Давида Арахамії з посту глави фракції. На думку Дубинського, можливість відставки Арахамії викликана тим, що всередині фракції падає дисципліна, що викликано "турборежимом" і законопроектами, які сиплються з офісу BRDO.

"Нас той самий "турборежим", який призводить, скажімо так, до низької якості підготовки законопроектів, які потрапляють в Раду. І дуже велика кількість протиріч у цих законопроектах, які викликають у багатьох депутатів питання: "Як же за цю х*ню можна голосувати?" І такі питання, звичайно, впливають на дисципліну внутрішньофракційну, впливають на якість голосування, кількість голосувань... я особисто просто не голосую, щоб не тиснути на червону кнопку з питань, коли я не хочу голосувати. А Давидові (Арахамії - ред.) прилітає. Я його розумію: у цій ситуації я б теж пішов, тому що, якщо не буде якості... А судячи з того, що законопроекти ці сипляться-сипляться-сипляться, пишуться в офісі BRDO - звідки виходець наш прем'єр-міністр, - незрозуміло, з ким узгоджуються, незрозуміло, які норми містять і там ще купа всього напхано, і це навряд чи можна запустити в роботу. Навіть банально змусити працювати ці папери. Це (відхід з поста глави фракції - ред.) розумний крок, тому що відповідати за цей хаос, напевно, важко", - вважає Дубинський.

Нагадаємо, нинішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук з вересня 2015 року очолював фінансований Євросоюзом експертно-аналітичний центр "Офіс ефективного регулювання" (BRDO), створений з ініціативи міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса, який фокусувався на реформах в економічній сфері.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Арахамія нібито планує покинути пост глави фракції "Слуга народу". Однак пізніше сам Арахамія розповів журналістам, що не йтиме з посади.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.91
Bitcoin
$82,509.80
S&P 500
$5,287.21
Tesla
$244.90
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,258.29
Ethereum
$1,565.41