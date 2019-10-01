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Законопроекты сомнительного качества пишутся в офисе BRDO – Дубинский

Киев • УНН

 • 18319 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Во фракции партии "Слуга народу" наблюдается падение внутрифракционной дисциплины в вопросе голосования за законопроекты из-за того, что невероятное количество проектов закона с непонятными нормами пишется в Офисе эффективного регулирования (BRDO). Об этом в авторской программе "Субъективные итоги" рассказал народный депутата из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, сообщает УНН.

Законопроекты сомнительного качества пишутся в офисе BRDO – Дубинский

Программа вышла 30 сентября, и Дубинский заявил, что в этот день было заседание фракции на котором, в частности, говорили об уходе Давида Арахамии с поста главы фракции. По мнению Дубинского, возможность отставки Арахамии вызвана тем, что внутри фракции падает дисциплина, что вызвано "турборежимом" и сыплющимися из офиса BRDO законопроектами.

"Нас тот самый "турборежим", который приводит, скажем так, к низкому качеству подготовки законопроектов, которые попадают в Раду. И очень большое количество противоречий в этих законопроектах, которые вызывают у многих депутатов вопрос: "Как же за эту х*ню можно голосовать?" И такие вопросы, конечно, влияют на дисциплину внутрифракционную, влияют на качество голосования, количество голосований… Я лично просто не голосую, чтобы не жать красную кнопку по вопросам, когда я не хочу голосовать. А Давиду (Арахамии – ред.) прилетает. Я его понимаю: в этой ситуации я бы тоже ушел, потому что, если не будет качества… А судя по тому, что законопроекты эти сыпятся-сыпятся-сыпятся, пишутся в офисе BRDO – откуда выходец наш премьер-министр, – непонятно, с кем согласовываются, непонятно, какие нормы содержат и там еще куча всего напихано, и это навряд ли можно запустить в работу. Даже банально заставить работать эти бумаги. Это (уход с поста главы фракции – ред.) разумный шаг, потому что отвечать за этот хаос, наверное, тяжело", - считает Дубинский.

Напомним, нынешний премьер-министр Алексей Гончарук с сентября 2015 года возглавлял финансируемый Евросоюзом экспертно-аналитический центр "Офис эффективного регулирования" (BRDO), созданный по инициативе министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, фокусировавшийся на реформах в экономической сфере.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Арахамия якобы планирует покинуть пост главы фракции "Слуга народа". Однако позже сам Арахамия рассказал журналистам, что не будет уходить с должности.

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