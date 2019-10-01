Арахамія не буде йти з посади голови фракції "Слуга народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не буде йти з посади. Про це він сам розповів журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
"Немає такої інформації. Я не член партії – я голова фракції, це журналісти щось наплутали. Я залишаюсь", - наголосив Арахамія.
За його словами, плутанина пов'язана із тим, що Дмитро Разумков, який є очільником партії "Слуга народу", не може обіймати цю посаду через головування у парламенті, й саме він має бути звільнений під час партійного з'їзду.
Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Арахамія нібито планує залишити посаду голови фракції "Слуга народу".
Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія раніше заявив, що керівник Офісу Президента України Андрій Богдан не заявляв про необхідність розігнати всіх народних депутатів від “Слуги народу” у зв’язку з тим, що вони відмовились підтримувати проект закону №1009 щодо дозволу прослушки для ДБР і НАБУ, утім він здатен кричати.