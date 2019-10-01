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Арахамия не будет идти с должности главы фракции "Слуга народа"

Киев • УНН

 • 22087 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не будет идти с должности. Об этом он сам рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

Арахамия не будет идти с должности главы фракции "Слуга народа"

"Нет такой информации. Я не член партии - я председатель фракции, это журналисты что-то напутали. Я остаюсь", - подчеркнул Арахамия.

По его словам, путаница связана с тем, что Дмитрий Разумков, который является главой партии "Слуга народа", не может занимать эту должность из-за председательства в парламенте, и именно он должен быть уволен во время партийного съезда.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Арахамия якобы планирует покинуть пост главы фракции "Слуга народа".

Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее заявил, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан не заявлял о необходимости разогнать всех народных депутатов от "Слуги народа" в связи с тем, что они отказались поддерживать проект закона №1009 о разрешении прослушки для ГБР и НАБУ, впрочем он способен кричать.

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