Арахамия не будет идти с должности главы фракции "Слуга народа"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не будет идти с должности. Об этом он сам рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
"Нет такой информации. Я не член партии - я председатель фракции, это журналисты что-то напутали. Я остаюсь", - подчеркнул Арахамия.
По его словам, путаница связана с тем, что Дмитрий Разумков, который является главой партии "Слуга народа", не может занимать эту должность из-за председательства в парламенте, и именно он должен быть уволен во время партийного съезда.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Арахамия якобы планирует покинуть пост главы фракции "Слуга народа".
Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее заявил, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан не заявлял о необходимости разогнать всех народных депутатов от "Слуги народа" в связи с тем, что они отказались поддерживать проект закона №1009 о разрешении прослушки для ГБР и НАБУ, впрочем он способен кричать.