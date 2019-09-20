Арахамія засвідчив здатність Богдана кричати

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Богдан не заявляв вчора про необхідність розігнати всіх народних депутатів від “Слуги народу” у зв’язку з тим, що вони відмовились підтримувати проект закону 1009 щодо дозволу прослушки для ДБР і НАБУ, втім він здатен кричати. Про це заявив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.