Арахамія засвідчив здатність Богдана кричати
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Богдан не заявляв вчора про необхідність розігнати всіх народних депутатів від “Слуги народу” у зв’язку з тим, що вони відмовились підтримувати проект закону 1009 щодо дозволу прослушки для ДБР і НАБУ, втім він здатен кричати. Про це заявив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
“Такого не було, я це не підтверджую, але я підтверджую здатність пана Богдана кричати”, — зазначив Арахамія, відповідаючи на запитання журналістів, чи дійсно кричав Андрій Богдан на парламентарів у зв’язку із “провалом” голосування законопроекту 1009.
При цьому він також підтвердив, що після кожного дня голосування керівництво фракції “обмінюється думками” із Офісом голови держави і особисто із Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що керівник Офісу Президента Андрій Богдан дуже емоційно відреагував на провал голосування законопроекту 1009 вчора в парламенті. За інформацією джерел, Богдан нібито вимагав розігнати народних депутатів у фракції.
Раніше Арахамія розповів, що під час голосування за законопроект щодо дозволу на прослуховування для Державного бюро розслідувань і Національного антикорупційного бюро багатьох народних депутатів дезінформували незгодні з окремими положеннями законопроекту колеги.