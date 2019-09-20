Арахамия показал способность Богдана кричать

“Такого не было, я это не подтверждаю, но я подтверждаю способность господина Богдана кричать”, — отметил Арахамия, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли кричал Андрей Богдан на парламентариев в связи с “провалом” голосования законопроекта 1009.

При этом он также подтвердил, что после каждого дня голосования руководство фракции “обменивается мнениями” с Офисом главы государства и лично с Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Офиса Президента Андрей Богдан очень эмоционально отреагировал на провал голосования законопроекта 1009 вчера в парламенте. По информации источников, Богдан якобы требовал разогнать народных депутатов во фракции.

Ранее Арахамия рассказал, что во время голосования за законопроект о разрешении на прослушивание для Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро многих народных депутатов дезинформировали согласны с отдельными положениями законопроекта коллеги.