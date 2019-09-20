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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 45459 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 109257 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101151 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108380 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118744 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147829 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148342 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Арахамия показал способность Богдана кричать

Арахамия показал способность Богдана кричать

Киев  •  УНН

 • 12998 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан не заявлял вчера о необходимости разогнать всех народных депутатов от “Слуги народа” в связи с тем, что они отказались поддерживать проект закона 1009 о разрешении прослушки для ГБР и НАБУ, впрочем он способен кричать. Об этом заявил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

“Такого не было, я это не подтверждаю, но я подтверждаю способность господина Богдана кричать”, — отметил Арахамия, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли кричал Андрей Богдан на парламентариев в связи с “провалом” голосования законопроекта 1009.

При этом он также подтвердил, что после каждого дня голосования руководство фракции “обменивается мнениями” с Офисом главы государства и лично с Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Офиса Президента Андрей Богдан очень эмоционально отреагировал на провал голосования законопроекта 1009 вчера в парламенте. По информации источников, Богдан якобы требовал разогнать народных депутатов во фракции.

Ранее Арахамия рассказал, что во время голосования за законопроект о разрешении на прослушивание для Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро многих народных депутатов дезинформировали согласны с отдельными положениями законопроекта коллеги.

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